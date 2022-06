Paura in via del Santuario: auto con due bambini a bordo si ribalta, quattro feriti

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi 26 giugno in via del Santuario a Pescara. Una fiat Panda con a bordo una famiglia composta da 4 persone (due adulti e due figli minorenni), per circostanze ancora da chiarire si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e contestualmente estratto le persone dall'abitacolo. Sono intervenute due ambulanze medicalizzate del 118 che hanno trasportato i feriti in pronto soccorso. Nessuno ha riportato conseguenze gravi, solo contusioni e traumi non preoccupanti. Presenti anche gli agenti della polizia municipale e una pattuglia della polizia.