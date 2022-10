Incidente fra via Saline e via Lago di Scanno: 5 persone contuse, fra loro una bimba [FOTO]

Incidente ieri sera 21 ottobre a Pescara. Verso le 21,30 per circostanze ancora da chiarire, una mercedes Classe A proveniente da via Ilaria Alpi direzione monti mare si è scontrata con una Fiat Panda proveniente da via Aterno all'altezza dell'incrocio fra via Saline e via Lago di Scanno. Nelle vetture c'erano complessivamente 5 persone fra cui una bambina di 4 anni. Nessuno di loro ha subito gravi conseguenze oltre a qualche piccolo trauma e sono stati trasportati tutti in pronto soccorso in codice verde da due ambulanze della misericordia di Pescara. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Pescara per i rilievi e regolare la viabilità.