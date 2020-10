Paura in via Conte di Ruvo: automobilista ubriaco si schianta con l'auto contro una vettura in sosta

Momenti di paura ieri sera in via Conte di Ruvo a Pescara, dove un automobilista risultato poi positivo all'alcoltest si è schiantato con la sua auto contro una vettura in sosta. Per fortuna non ci sono stati feriti, e sul posto è intervenuta la polizia municipale che si è occupata dei rilievi ed ha accertato che il conducente aveva un tasso alcolemico addirittura di cinque volte superiore al limite consentito dalla legge.

Per lui ovviamente sono scattate tutte le sanzioni amministrative previste dal codice della strada e la segnalazione all'autorità giudiziaria.