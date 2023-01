Auto prende una buca in via del Circuito e rompe un braccetto [FOTO]

Intorno alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, in via del Circuito, una Fiat Punto vecchio modello proveniente da Pescara ha preso una buca rompendo, di conseguenza, uno dei braccetti della vettura. A seguito di tale evento, la macchina è rimasta bloccata al centro della strada in quanto impossibilitata a proseguire la marcia. I braccetti, infatti, sono dei componenti meccanici che si trovano attaccati alle ruote e hanno la funzione di collegare gli stessi pneumatici alla carrozzeria dell'auto. Per rimuovere il veicolo è stato dunque necessario l'intervento del carro attrezzi.

La segnalazione di questo incidente ci viene fatta da un nostro lettore che già nei giorni scorsi aveva denunciato la presenza di una buca pericolosa lungo via del Circuito, spiegando che la voragine si trova in quelle condizioni da oltre due mesi senza che nessuno vada a ripararla. Quanto accaduto nel pomeriggio odierno testimonia che "va ripristinato il prima possibile lo stato dei luoghi per ricondurre tutto a uno standard minimo di sicurezza, visto che, così com'è ora, si rischiano incidenti e qualcuno potrebbe anche farsi male", evidenzia l'uomo.