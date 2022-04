Scontro tra auto e moto all'incrocio tra via Chieti e via Pesaro, centauro ferito [FOTO]

Incidente stradale in via Chieti a Pescara all'incrocio con via Napoli dove si sono scontrati un'automobile e una moto.

La vettura, una Toyota Yaris al volante della quale c'era una donna, stava percorrendo via Napoli, mentre la moto, in sella alla quale c'era un uomo, era lungo via Chieti.

Ad avere la peggio a causa dell'impatto dei due mezzi è stato il centauro che è finito a terra.

Fortunatamente le velocità dei due veicoli erano basse e per questo motivo il motociclista ha riportato solo contusioni multiple ed è stato trasportato in codice giallo da un’ambulanza della Misericordia di Pescara.