Aiuta il cugino a sostituire uno pneumatico ma viene travolto, uomo morto sull'A14

Aiuta il cugino a sostituire uno pneumatico ma viene travolto da un mezzo che sopraggiungeva in quell'istante. Ha perso la vita così, stamane lungo l'autostrada A14, un 46enne. Inutile l'intervento del 118 di Francavilla al Mare che, dopo varie manovre di rianimazione, ha solo potuto costatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche il personale di Aspi e la polizia stradale. Il fatto si è verificato poco prima delle ore 8 tra i caselli di Pescara sud e Pescara Ovest, in direzione nord, all'altezza del km 387.

LA DINAMICA - Tutto è cominciato ieri sera, quando un tir che aveva forato una gomma si è fermato sulla corsia chiusa per lavori. Questa mattina sono arrivati gli aiuti da parte dei colleghi per la sostituzione della ruota. Tra di loro c'era anche il cugino dell’autotrasportatore che, al termine del cambio dello pneumatico, ha provveduto a far rallentare i mezzi in arrivo per consentire al tir di ripartire in sicurezza, ma nel frattempo è sopraggiunta una motrice di un camion senza rimorchio che, nella frenata di emergenza, ha sbandato andando a investire in pieno la persona e sbalzandola a circa 50 metri di distanza contro il muro di contenimento. Purtroppo non c'è stato niente da fare: la vittima è morta sul colpo.