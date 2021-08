Anziano perde il controllo dell’auto e travolge tre veicoli in sosta [FOTO]

Anziano perde il controllo dell’auto e travolge tre veicoli in sosta. L'incidente stradale si è verificato questa mattina a Villa Raspa di Spoltore e ha coinvolto un 76enne del posto. Come riporta Spoltore Notizie l'uomo, mentre era alla guida della sua macchina, è stato colto da un malore e ha urtato alcuni mezzi parcheggati lungo via Parigi, prima di finire la sua corsa contro la recinzione di un’abitazione.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le ore 10,30. Soccorso dai sanitari del 118, l'anziano è stato trasportato all'ospedale civile 'Santo Spirito' di Pescara, dove attualmente è in osservazione. Sul posto, oltre all’ambulanza, sono giunti anche i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale di Spoltore, che dovrà occuparsi di ricostruire quanto accaduto.