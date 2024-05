Schianto tra una moto e un furgone a Silvi, morto un uomo di 59 anni

L'Abruzzo piange ancora una vittima della strada.

Come riporta l'Ansa infatti, un uomo di 59 anni è morto la scorsa notte nell'ospedale civile "San Liberatore" di Atri per le lesioni riportate dopo un incidente stradale.

Il sinistro è avvenuto in via Leonardo da Vinci a Silvi e ha visto coinvolti la moto in sella alla quale c'era il 59enne e un furgone.

Soccorso dai soccorritori del 118, l'uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale dove però, purtroppo, le sue condizioni sono poi peggiorate, portando al decesso. Indagini sulla dinamica dell'incidente sono state affidate alla polizia stradale di Pineto.