Schianto frontale tra due auto a Città Sant'Angelo, morto un uomo [FOTO]

Incidente stradale mortale a Città Sant'Angelo lungo la strada provinciale 2 nella mattinata di giovedì 13 aprile.

A scontrarsi sono state due automobili, una condotta da una ragazza di 24 anni e l'altra da un uomo di 71 anni.

Molto violento lo schianto frontale tra le due vetture che sono rimaste praticamente distrutte.

Lanciato l'allarme sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con due ambulanze, una medicalizzata e una della Misericordia. Ma le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi e per questo motivo è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato d'urgenza il ferito nel pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. Ma purtroppo poco dopo il 71enne è deceduto, le sue condizioni erano disperate dopo il violento impatto con l'altra automobile. Anche la ragazza è stata accompagnata in ospedale con l'ambulanza per le contusioni multiple riportate dopo lo scontro, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale per liberare i guidatori dalle lamiere contorte delle automobili. Invece gli agenti della polizia locale si sono occupati di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.