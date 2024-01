Schianto frontale tra due auto, l'Abruzzo conta un'altra vittima della strada

Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo con un uomo di 77 anni che ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due automobili.

Come riporta l'agenzia LaPresse, lo schianto tra i due veicoli si è verificato in via Antica Arischia, in territorio di Pettino, frazione dell'Aquila.

Uno dei conducenti, il 77enne, è morto sul colpo.

A scontrarsi sono state una Fiat Punto e una vecchia Fiat Panda. L'anziano era alla guida di quest'ultima. L'altra vittima dell'incidente, anche se in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita ed è stato soccorso dall'ambulanza del 118. Attualmente è ricoverato all'ospedale San Salvatore. Sul posto è intervenuta la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e per accertare se l'uomo sia deceduto per le ferite riportate dall'incidente stradale o per un malore.