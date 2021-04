Sbatte contro lo sportello di una vettura mentre corre e viene investito da un'auto dopo la caduta, uomo in gravi condizioni

Stava correndo, come faceva abitualmente, in pieno centro a Cepagatti sul ciglio della strada in via Roma, ma è caduto in mezzo alla carreggiata stradale dopo aver sbattuto contro lo sportello di una delle automobili parcheggiate che è stato aperto.

Purtroppo in quel momento stava sopraggiungendo un'altra vettura che l'ha investito in pieno.

Il runner, un 72enne residente in una delle frazioni di Cepagatti, è rimasto gravemente ferito a causa delle lesioni riportate.

Lanciato l'allarme sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno trasportato in ospedale a Pescara il ferito dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente anche la polizia municipale, diretta dal comandante Antonio Di Virgilio, che si sta occupando delle indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.