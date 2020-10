Uomo investito da un'auto in via Panaro finisce in ospedale

Un uomo è finito in ospedale dopo essere stato investito da un'automobile in via Panaro a Pescara nella zona di San Donato.

L'incidente è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 7 ottobre, e, lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato in ospedale il ferito, un giovane sui 35 anni.

Al volante della vettura, una Fiat 500, un ragazzo di 28 anni.

Dei rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia municipale.