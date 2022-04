L'uomo è stato poi ricoverato nel reparto di Neurochirurgia con una prognosi di 20 giorni. Del sinistro si stanno occupando gli agenti della polizia municipale ma la dinamica del sinistro non è ancora del tutto chiara. Alla guida dell'automobile una giovane pescarese.

A causa dell'impatto con il veicolo il 77enne è rimasto ferito ed è stato accompagnato in ospedale dai soccorritori del 118 intervenuti con un'ambulanza.

Incidente stradale in viale Luisa d'Annunzio nella zona della pineta a Pescara l'altro ieri, lunedì 4 aprile. In base alla ricostruzione di quanto successo un uomo di 77 anni è stato investito da un'automobile.

Il sinistro si è verificato nella giornata di lunedì, accertamenti in corso da parte della polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica

Incidente in via Luisa d'Annunzio, anziano investito da un'automobile finisce in ospedale