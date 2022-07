Incidente all'incrocio tra via D'Avalos e via Verrotti, ragazzo investito da un'auto

Un ragazzo di 26 anni è stato investito da un'automobile a Pescara in via D'Avalos all'incrocio con via Verrotti.

Il fatto è avvenuto questa mattina, sabato 2 luglio.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, una vettura (una Fiat Punto) alla guida della quale c'era un uomo di 84 anni, ha investito un giovane di 26 anni mentre stava attraversando la strada intorno alle ore 10:30.

Si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno trasportato in ospedale il 26enne ferito le cui condizioni non sarebbero gravi. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia municipale, sezione infortunistica.