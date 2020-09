Travolto da un'auto davanti a un ristorante a Città Sant'Angelo, uomo ricoverato in gravi condizioni

Un uomo è finito in ospedale dopo essere stato travolto da un'automobile nella serata di domenica.

Il fatto è avvenuto in via Matrino a Città sant'Angelo nei pressi di un ristorante dove la vittima del sinistro, un 57enne residente a Milano, si era recato per acquistare degli arrosticini.

Dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia stradale di Pescara diretti da Pietro Primi.

Il 57enne era arrivato al locale insieme a un amico a bordo di un furgone. Ma una volta sceso dal veicolo è stato investito da un'automobile, una Skoda Fabia al volante della quale c'era un uomo di 53 anni residente ad Atri. Trasportato al "Santo Spirito" è ricoverato in prognosi riservata.