Panico tra le case di Villa Verrocchio, a Montesilvano: si mette al volante ubriaco e provoca 4 incidenti in pochi minuti [VIDEO]

Minuti di vero terrore sabato pomeriggio tra le case di Villa Verrocchio, a Montesilvano. Un uomo, ubriaco, ha provato quattro incidenti in pochi minuti tra lo sgomento e la paura dei tanti cittadini e turisti presenti. Qualcuno è riuscito a girare un video, con altri che hanno subito avvisato le forze dell'ordine.

A bordo della sua Alfa Romeo l'uomo, si scoprirà poi essere un 43enne della zona, ha iniziato una manovra folle in retromarcia travolgendo la Peugeot che occupava la corsia accanto e andando a schiantarsi più volte contro la recinzione di una delle abitazioni per tentare la manovra e riportarsi sulla via principale, via Chieti. Manovra che alla fine è riuscito a compiere distruggendo letteralmente la carrozzeria dell'auto: il paraurti si è praticamente staccato e il cofano sollevato. E' quindi ripartito a folle velocità con il rischio di investire anche alcuni passanti come si può sentire chiaramente dalle urla del video con cui si chiede a tutti di spostarsi e velocemente.

Fortunatamente è stato fermato e identificato dai carabinieri guidati dal comandante Luca La Verghetta con il 43enne che ora rischia di dover rispondere di reati che vanno dalla guida in stato di ebrezza all'omissione di soccorso fino alla resistenza. Ad occuparsi dei rilievi sono gli agenti della polizia municipale guidati dal comandante Nicolino Casale.