Festeggia le dimissioni dall'ospedale con una cena: investita e uccisa all'uscita dal ristorante

Una vera tragedia quella avvenuta nella serata di martedì 18 aprile a Tortoreto (Teramo): Roberta Fiano 56 anni, è stata travolta e uccisa da un furgoncino mentre davanti agli occhi dell'amica con cui era appena uscita dal ristorante.

Una scena agghiacciante. Secondo quanto riportato da Today la donna è stata sbalzata per diversi metri. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime tanto con i soccorritori che non hanno potuto far niente per salvare la vita. L'amica di poco più giovane è invece stata portata in ospedale dove le sarebbe stato riscontrato un trauma cranico oltre a diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.

A cena con le due donne a quanto pare c'erano anche alcuni familiari. Una serata organizzata proprio per festeggiare le dimissioni dall'ospedale. Ad investire sarebbe stato il mezzo di una società sportiva. Ad indagare sono i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.