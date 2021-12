Incidente in serata a Spoltore, tamponamento tra 3 auto [FOTO]

Incidente in serata a Spoltore, lungo via Mare Adriatico, con un tamponamento tra 3 auto che ha coinvolto in tutto 6 persone. Per ragioni ancora da ricostruire si sono scontrate tra loro una Opel Corsa, una Ford C-Max e una Fiat Punto.

Subito è arrivata un'ambulanza della Life Pescara, che ha poi richiesto l'intervento di un altro mezzo di soccorso. Fortunatamente nessuno dei feriti è grave, e soltanto una donna è stata portata in ospedale dalla Croce Rossa del capoluogo adriatico. Sul posto anche i carabinieri.