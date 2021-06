Tamponamento tra due auto, traffico bloccato a Spoltore [FOTO]

Sul posto la polizia locale di Spoltore, per i rilievi del caso e la regolazione del traffico, e un mezzo della Sicurezza e Ambiente per ripulire il manto stradale dai detriti

Un tamponamento si è verificato ieri sulla statale 16 bis, in località Bucciarelli a Spoltore, coinvolgendo una Fiat Punto e un’Audi A3. Lo riporta Spoltore Notizie. A seguito dell'incidente gli automobilisti hanno riportato, fortunatamente, solo lievi contusioni, mentre la circolazione è andata in tilt.

Sul posto la polizia locale di Spoltore, per i rilievi del caso e la regolazione del traffico, e un mezzo della Sicurezza e Ambiente per ripulire il manto stradale dai detriti. Il sinistro, riferisce sempre Spoltore Notizie, si è verificato all'altezza della Rsa De Cesaris, in direzione Pescara.