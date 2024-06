Tamponamento a catena fra quattro vetture a Santa Teresa di Spoltore

Un tamponamento a catena è avvenuto nella mattinata di sabato 22 giugno a Spoltore, in via Mare Adriatico. Erano circa le 5,50 come riporta Spoltore Notizie, quando per circostanze ancora da chiarire all'altezza del civico 82 quattro vetture si sono urtate. I rilievi e le verifiche sono state effettuate dai carabinieri del nucleo radiomobile di Pescara, intervenuti sul posto. L'impatto sarebbe stato particolarmente violento fra una Volkswagen Scirocco, una Hyundai Atos, una Toyota Yaris e una Volkswagen Up. Le persone coinvolte hanno riportato ferite e contusioni lievi e sono state medicate dal personale sanitario del 118. A ripulire la carreggiata dai detriti sono stati gli operatori di Sicurezza e ambiente.