Tamponamento fra tre veicoli sulla lungofino a Città Sant'Angelo: ferita una donna [FOTO]

Tamponamento a catena fra tre veicoli nel tardo pomeriggio di oggi 14 settembre a Città Sant'Angelo. L'incidente è avvenuto lungo la strada lungofino 187, dove per circostanze ancora da chiarire tre autovetture si sono urtate. Ad avere la peggio la conducente di una vettura, una donna che è stata soccorsa da un'ambulanza della "Pubblica assistenza Montesilvano". Dopo averla medicata, i sanitari l'hanno trasportata in ospedale dove in pronto soccorso ha avuto un codice giallo, per un trauma cranico e un politrauma. Le sue condizioni non sono gravi.