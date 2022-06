Tamponamento tra due auto in galleria: code e disagi [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 10 giugno, all'interno della galleria della circonvallazione (Ss 714, Tangenziale di Pescara) in direzione di Montesilvano. Per cause ancora da ricostruire con esattezza, è avvenuto un tamponamento tra due macchine lungo la corsia di sorpasso.

Il traffico, di conseguenza, ha subìto disagi e rallentamenti, con code che sono durate fino a 40 minuti. Sul posto si è recata un'ambulanza della Croce Rossa Italiana per soccorrere gli automobilisti rimasti coinvolti nello scontro. In questo momento la circolazione sta tornando alla normalità.