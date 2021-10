Tamponamento lungo la circonvallazione all'altezza dello svincolo di via Tirino: due feriti

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un tamponamento avvenuto lungo la circonvallazione Francavilla al Mare - Montesilvano all'altezza dello svincolo di via Tirino in direzione Montesilvano. Per cause ancora da chiarire, una Volkswagen guidata da un 59enne che si immetteva nella circonvallazione da via Tirino, ha urtato un'auto in transito, una Honda Crv guidata da un 60enne. Entrambi gli occupanti hanno riportato un trauma cervicale e sono stati trasportati al pronto soccorso di Pescara da un’ambulanza della Misericordia di Pescara. Sul posto è intervenuta anche polizia stradale assieme ai vigili del fuoco per regolare il traffico e mettere in sicurezza la viabilità.