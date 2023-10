Incidente stradale lungo la circonvallazione, tamponamento con 4 auto coinvolte [FOTO]

Incidente stradale lungo la circonvallazione a Pescara nel pomeriggio di martedì 31 ottobre.

Il sinistro è avvenuto poco prima dell'uscita per Spoltore in direzione nord.

A scontrarsi, in un tamponamento, sono state quattro automobili.

In base alle prime informazioni non ci sarebbero state gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli. Inevitabili, invece anche considerando l'orario, le ripercussioni sul traffico che risulta rallentato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.