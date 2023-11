Si ferma lungo la circonvallazione per l'auto in avaria e viene tamponato [FOTO]

Incidente stradale lungo la circonvallazione nel tratto compreso tra Pescara Colli e la galleria in direzione nord nel tardo pomeriggio di martedì 21 novembre.

In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto due le automobili coinvolte in un tamponamento.

La prima, una Fiat Punto guidata da un uomo di 40 anni, che si è fermato a bordo strada per un'avaria.

Purtroppo un'altra vettura che stava sopraggiungendo, una Fiat 600 al volante della quale c'era una donna di 47 anni, l'avrebbe colpita. Per entrambi si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 giunti con un'ambulanza medicalizzata e una della Misericordia. La 47enne è stata accompagnata in ospedale in codice rosso per un politrauma, mentre il 40enne in codice verde per lievi contusioni.

Poco prima si era verificato anche un altro tamponamento senza feriti e danni gravi ai veicoli.