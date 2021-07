Tamponamento tra due camion sull’A25, i feriti finiscono in ospedale [FOTO]

Sul posto, oltre a una pattuglia della polizia autostradale, si è immediatamente recata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alanno, che ha messo in sicurezza la zona

Un tamponamento tra due camion si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle ore 16,30 sull’autostrada A25, e più precisamente nel Comune di Manoppello. L'incidente, avvenuto al km 172, ha riguardato un mezzo pesante che era fermo sulla corsia di emergenza e un tir in transito in quel momento che all'improvviso ha urtato l'altro veicolo.

Sul posto, oltre a una pattuglia della polizia autostradale, si è immediatamente recata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alanno, che ha messo in sicurezza la zona. È intervenuto anche il personale del 118 con l'elicottero e le ambulanze per trasportare in ospedale i due autisti feriti.