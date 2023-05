Tamponamento in autostrada tra tre automobili e un mezzo pesante, lunghe code tra Città Sant'Angelo e Pineto

Incidente lungo l'autostrada A14, l'ennesimo in corrispondenza di un cantiere, nella serata di martedì 16 maggio.

Il sinistro, un tamponamento, ha visto il coinvolgimento di 4 veicoli: tre automobili e un mezzo pesante, come riferisce l'Adnkronos.

È accaduto, alle 19.30, nel tratto compreso tra Città Sant'Angelo/Pescara nord e Atri/Pineto, in direzione di Ancona, all’altezza del km 355.

L'incidente è stato segnalato da Autostrade per l'Italia che scrive che il cantiere è «correttamente installato e segnalato che prevede il transito su una corsia deviata sulla carreggiata opposta, per consentire lavori sulle barriere di sicurezza. Nel tamponamento sono rimaste coinvolte tre auto e un mezzo pesante». Sul luogo dell’evento si registrano, in diminuzione, 4 chilometri di coda in direzione Ancona e 3 chilometri nella direzione opposta. Per chi è diretto verso Ancona si consiglia di uscire a Pescara nord e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria statale 16 Adriatica, rientrare a Pineto; percorso inverso per chi è diretto verso Pescara.