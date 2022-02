Incidente asse attrezzato, scontro tra un'auto e un tir per il trasporto eccezionale in direzione Pescara

Incidente stradale lungo l'asse attrezzato nella mattinata di lunedì 28 febbraio intorno alle ore 7 all'altezza dell'uscita di Sambuceto in direzione Pescara.

A scontrarsi, in base alla ricostruzione di quanto successo, sono stati un'automobile e un tir di un trasporto eccezionale, come riferisce ChietiToday.

A causa del violento tamponamento l'uomo che era alla guida dell'automobile, un'Alfa Romeo Mito, è rimasto ferito ed è stato accompagnato in ospedale dai soccorritori del 118 con un'ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia che si sono occupati di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e di regolare il traffico che ha subito notevoli ripercussioni visto che si trattava di un orario di punta.