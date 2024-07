Viene tamponato a Città Sant'Angelo e l'auto finisce su un fianco: tirato fuori dai vigili del fuoco e portato in ospedale

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in località Piana di Sacco. Due i mezzi intervenuti per soccorrere il passeggero del mezzo che si è capovolto sulla carreggiata: le sue condizioni non sono gravi