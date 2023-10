Tamponamento a catena in galleria sulla A14, tre i mezzi coinvolti e lunghe code: ci sono dei feriti

Tamponamento tra tre auto in galleria sulla A14 al chilometro 347 tra Pineto e Roseto (si viaggia su un'unica carreggiata per la presenza di cantieri). Ci sarebbero dei feriti, ma lievi: sono stati portati all'ospedale di Atri per tutti gli accertamenti.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 creando lunghe file sia in direzione nord venendo da Pescara che in direzione sud per chi era diretto verso il capoluogo adriatico con al momento quattro chilometri di coda solo in direzione nord. Inizialmente, infatti, il traffico era stato bloccato in entrambe le direzioni anche per consentire l'intervento dei sanitari. La viabilità sta lentamente tornando alla normalità. Ad occuparsi dell'intervento, del blocco e del ripristino della viabilità è stata la polizia stradale intervenuta sul posto dove sono giunti anche i mezzi di soccorso per prestare assistenza alle persone coinvolte nel sinistro.