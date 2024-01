Tamponamento tra 3 auto lungo l'asse attrezzato: altre 4 si scontrano (una ribaltata) per la curiosità [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di venerdì 19 gennaio lungo l'asse attrezzato in direzione Pescara.

Verso le ore 8:30 c'è stato un tamponamento a catena che ha coinvolto 7 automobili.

Il sinistro si è verificato all'altezza dell'ex cementificio.

Un primo tamponamento ha coinvolto 3 vetture con feriti lievi. Durante i rilievi sulla carreggiata opposta (Chieti-Pescara) a causa di curiosi si è verificato un secondo tamponamento di 4 automobili con una di esse capovolta. Anche in questo caso, per fortuna, solo feriti lievi. Notevoli le ripercussioni sul traffico, sia per chi stava percorrendo l'asse attrezzato che per chi proveniva dalla circonvallazione. Traffico bloccato infatti anche sulla rampa di accesso all'asse attrezzato. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte della polizia stradale è stata temporaneamente chiusa la corsia di sorpasso. Sul posto anche i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e il personale dell'Anas.

Notizia in aggiornamento