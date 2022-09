Tamponamento tra 3 auto lungo l’asse attrezzato, donna finisce al pronto soccorso [FOTO]

Incidente nella tarda mattinata di oggi, 7 settembre, lungo l’asse attrezzato in direzione Pescara, tra le uscite 8 e 9 (cioè tra la Fater e lo svincolo per Foggia-Ancona): nello specifico, intorno alle ore 13:30 si è verificato un tamponamento tra 3 auto.

Più precisamente, le vetture coinvolte nel sinistro sono una Fiat 500, una Land Rover Freelander e un Fiat Ducato. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi: secondo quanto riferito, infatti, soltanto la passeggera della Land Rover avrebbe riportato un trauma cervicale e, per questo motivo, è stata trasportata per accertamenti al pronto soccorso da un’ambulanza della Misericordia di Pescara.

Tutti gli altri occupanti dei veicoli sono usciti illesi. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale per effettuare i rilievi di rito. Adesso andrà chiarita con esattezza la dinamica dello scontro, anche al fine di stabilire eventuali responsabilità.