Maxi tamponamento tra più veicoli, paura sull'asse attrezzato [FOTO]

Maxi tamponamento tra più veicoli, paura sull'asse attrezzato oggi pomeriggio (31 agosto). Il sinistro è avvenuto in territorio di Chieti, poco dopo la concessionaria dell'Audi in direzione Pescara, e sul posto sta operando in questo momento la polizia stradale del capoluogo adriatico.

Almeno quattro i mezzi coinvolti nell'impatto. Un testimone dell'incidente, uscito illeso per miracolo, racconta a IlPescara che "non sono stato preso per pochi centimetri, ma dietro di me ho sentito più di un botto. In quel punto, a quest'ora, ci sono accelerazioni e frenate continue. Ho ancora il cuore in gola - aggiunge l'automobilista - Mi è passata accanto, a pochi centimetri di distanza, una Mercedes nera a ruote bloccate".

Oltre agli agenti della polstrada, è intervenuto anche il 118. Come prevedibile si è già formata una lunga coda (almeno 2 km). Al momento è tutto fermo all'altezza dell'Ipercoop.