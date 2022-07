Pauroso tamponamento in autostrada tra un'automobile e un autobus: ferito un uomo

Un pauroso tamponamento quello che intorno alla mezzanotte è avvenuto a circa due chilometri dall'ingresso autostradale della A14 di Città Sant'Angelo in direzione nord.

Un'automobile ha tamponato un autobus. Nell'impatto la parte anteriore dell'auto è andata completamente distrutta. Sul posto sono immediatamente intervenute l'ambulanza della Life Pescara, nota anche come ambulanza del mare e la polizia autostradale. A restare ferito è stato l'automobilista, un 70enne, fortunatamente solo in modo lieve. A metterlo in sicurezza sono stati i soccorritori che lo hanno subito trasportato in ospedale per i dovuti accertamenti, ma per lui nessuna grave conseguenza.