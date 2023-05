Scontro tra auto e scooter a Spoltore, uomo di 65 anni finisce in ospedale

Incidente a Spoltore lungo la strada regionale 602 all'incrocio con via Sofia nel tardo pomeriggio di venerdì 12 maggio.

A scontrarsi sono state un'automobile, una Peugeot 106 guidata da un uomo di 78 anni di Pescara, e uno scooter Piaggio in sella al quale c'era un uomo di 65 anni.

Il mezzo a due ruote condotto dal 65enne stava procedendo da Villa Raspa verso Santa Teresa e, per cause ancora in corso di accertamento, è entrato in collisione con la vettura guidata dal 78enne pescarese che in quel momento da una strada laterale si stava immettendo sulla strada regionale 602.

Il traffico sulla 602, già di per sé consistente a causa del maltempo e per l’orario di punta, ha subito ulteriori gravosi rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa per trasportare il motociclista ferito nell’ospedale di Pescara. Invece gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi del sinistro e la ditta Sicurezza & Ambiente della pulizia della sede stradale.