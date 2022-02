Incidente a Spoltore, mezzo per la raccolta dei rifiuti si ribalta dopo scontro [FOTO]

Incidente stradale a Spoltore con uno dei camioncini della nettezza urbana che si è ribaltato in contrada Bucciarelli.

Il sinistro si è verificato, come riferisce Spoltore Notizie, intorno alle ore 16:30, lungo la strada statale che dal centro storico conduce alla frazione di Villa Raspa.

A scontrarsi una Ford C-Max e uno dei veicoli per la raccolta dei rifiuti, un Piaggio Porter che si è ribaltato a causa dell'impatto.

In base alle prime ricostruzioni per fortuna non ci sarebbero feriti gravi, solo tanta paura. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato il dipendente della Rieco in ospedale a Pescara mentre dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia municipale. Saranno utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.