Paura a Spoltore, donna perde il controllo dell'auto e si schianta contro la rotatoria di via Pescarina

Nella prima mattinata di venerdì 8 dicembre, una donna si è schiantata contro la rotatoria di via Pescarina, a Spoltore, attualmente in fase di ultimazione. Lo riporta Spoltore Notizie, spiegando che l'incidente si è verificato intorno alle ore 6.30. La conducente stava viaggiando in direzione monti quando, alla guida di una Kia Picanto, ha perso il controllo del mezzo.

La dinamica del sinistro è ancora da ricostruire con esattezza. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi, e la donna è uscita illesa dall'abitacolo perché non ha riportato ferite. Sul posto la Sicurezza e Ambiente, che si è occupata di ripulire il fondo stradale dai detriti e dell’olio che rendeva scivolosa la carreggiata.