Paura a Spoltore, automobile finisce su un terreno e si ribalta [FOTO]

Brutto incidente per un automobilista la notte scorsa a Spoltore, in via Sangro. Come riporta Spoltore Notizie erano circa le 1,30 del mattino quando il conducente di una Ford Fusion, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo che prima è finito in un terreno collinare e poi si è ribaltato.

Nell'impatto, l'uomo ha riportato delle ferite lievi e contusioni ed è stato soccorso da un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale per le cure. Sul posto oltre ai sanitari del 118, due pattuglie dei carabinieri e un mezzo che ha proceduto a ripulire il fondo stradale reso viscido dall'olio della vettura.

(foto Spoltore Notizie)