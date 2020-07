Paura a Spoltore: auto si ribalta in via Santa Lucia [FOTO]

Paura nel tardo pomeriggio di oggi per un incidente stradale avvenuto in via Santa Lucia a Spoltore. Una Fiat Punto con all'interno il conducente ed un passeggero, per circostanze ancora da chiarire, si è ribaltata come riferisce Spoltore Notizie.

Sul posto è arrivata la polizia municipale di Spoltore assieme al 118. Gli agenti si sono occupati dei rilievi e di regolare il traffico considerando che la vettura è rimasta in mezzo alla corsia di transito, mentre sia per il conducente che per il passeggero non sono state necessarie le cure mediche, in quanto sono usciti illesi dall'automobile.

(foto Spoltore Notizie)