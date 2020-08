Paura a Spoltore: auto finisce fuori strada e travolge un veicolo in sosta [FOTO]

Paura questa mattina verso le 10 a Spoltore, fra Santa Teresa e Villa Raspa. Un 30enne alla guida di una Lancia Musa, per circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo finendo contro una Ford Fiesta parcheggiata fuori dalla carreggiata, a pochi metri dal Panificio Giglio in via mare Adriatico, come riferisce Spoltore Notizie.

I due veicoli sono poi finiti contro una recinzione danneggiandola. Sul posto la polizia locale di Spoltore diretta da Panfilo D'Orazio. Non ci sono stati feriti ma solo danni alle vetture ed al cancello. L'auto travolta era vuota al momento dell'impatto.

(foto Spoltore Notizie)