Travolge uno scooter a un incrocio di via del Circuito : padre e figlio portati in ospedale in codice rosso [FOTO]

Un uomo di 53 anni e il figlio di 15 sono stati portato in codice rosso in ospedale stanotte dopo essere stati travolti da un'auto mentre erano a bordo di uno scooter all'incrocio tra via Pian delle Mele e via del Circuito. In un primo momento sembrava emergere che la persona alla guida dell'auto si sarebbe allontanata dal luogo dell'incidente, ma le cose potrebbero essere andate diversamente. . L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di mercoledì 5 giugno.

Secondo prime sommarie informazioni l'auto non si sarebbe fermata allo stop prendendo in pieno lo scooter che a quanto pare procedeva in direzione Spoltore. Un volo di diversi metri per padre e figlio soccorsi sul posto e portati poi in ospedale dalle due ambulanze intervenute: una della Asl e l'altra della Misericordia. Il ragazzo avrebbe riportato diversi traumi, ma ad avere la peggio sarebbe stato il padre che avrebbe invece riportato una frattura esposta molto seria alla gamba.

A intervenire immediatamente sono state le pattuglie della squadra volante per occuparsi dei rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Resta da chiarire se la persona che avrebbe causato l'impatto sia o no rimasta sul posto.