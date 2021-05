Si ferma con lo scooter per far attraversare i pedoni ma viene tamponato da un'auto, ferito un uomo

L'incidente si è verificato oggi pomeriggio, lunedì 31 maggio, in via Nazionale Adriatica

Incidente stradale in via Nazionale Adriatica nord a Pescara nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 maggio.

Il sinistro si è verificato all’altezza del supermercato Todis.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, uno scooter si è fermato per far attraversare i pedoni ma una Fiat Panda che sopraggiungeva non si è accorta della moto ferma andandola a tamponare.

L’uomo in sella alla moto è caduto a riportando un trauma alla caviglia. Richiesto l'intervento del 118 sul posto sono arrivati i soccorritori di un equipaggio della Misericordia di Pescara che l'hanno medicato sul posto senza necessità di portarlo in ospedale.