Cade dallo scooter percorrendo una rotatoria, resta ferito ma si allontana: il veicolo era rubato e senza assicurazione

Avrebbe perso il controllo dello scooter mentre stava percorrendo la rotatoria tra via Lago di Capestrano e via Sacco a Pescara.

Ma, dopo essere caduto ed essersi ferito con tanto di perdita copiosa di sangue, l'uomo in sella al motorino si è allontanato abbandonando il veicolo lungo la strada.

Gli automobilisti in transito, dopo aver visto l'uomo ferito allontanarsi, hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono così intervenuti prima i carabinieri e in seguito gli agenti della polizia locale. Dai successivi accertamenti sarebbe emerso come lo scooter fosse oggetto di furto e privo della obbligatoria copertura assicurativa. Dunque è molto probabile che sia questo il motivo che ha indotto l'uomo ad allontanarsi nonostante le ferite sanguinanti. Ma non risulta che si sia recato in pronto soccorso. Si proverà a visionare le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per provare a comprendere l'identità dell'uomo che era in sella allo scooter.