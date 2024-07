Frena per evitare una bici e si schianta al suolo con lo scooter: 73enne ferito in modo serio e portato in ospedale [FOTO]

L'uomo a bordo della bici si sarebbe subito allontanato dal ponte d'Annunzio dove è avvenuto l'incidente, ma è probabile che il centuaro abbia impattato violentemente al suolo per evitare di travolgerlo. A ricostruire la dinamica è la polizia locale: scattate le ricerche per rintracciare il ciclista. Il 73enne sarebbe rimasto ferito in modo serio al volto: portato in ospedale da un'ambulanza