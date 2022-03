Nuovo incidente nella rotatoria tra viale Marconi e via dei Sabini, scontro tra due auto: una si sarebbe allontanata [FOTO]

Nuovo incidente stradale in viale Marconi a Pescara, questa volta nella rotatoria con via dei Sabini e via Marino da Caramanico.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 26 marzo.

A causa del violento impatto una Smart ha riportato danni evidenti nella parte anteriore.

Per fortuna chi era all'interno del veicolo a due posti non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. In base al racconto dei testimoni pare l'altra vettura, che si è scontrata con la Smart, sarebbe fuggita dal luogo dell'incidente.