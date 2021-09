Scontro in viale Marconi fra auto e scooter: ferita una ragazza [FOTO]

L'incidente è avvenuto all'incrocio fra viale Marconi e via Spaventa a Porta Nuova. La giovane è stata trasportata in ospedale

Una ragazza è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi 10 settembre. In base ad una prima ricostruzione, la giovane che viaggiava a bordo di uno scooter all'incrocio fra viale Marconi e via Spaventa si sarebbe scontrata con un'autovettura in transito.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 che l'ha trasportata in ospedale in codice giallo, per un politrauma. Sono intervenuti prima i carabinieri e poi la polizia municipale per i rilievi.