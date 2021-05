Scontro fra due auto in via Del Circuito: Jeep si ribalta, grave una donna [FOTO]

Chiuso un lungo tratto di via Del Circuito dalla polizia municipale. Trasportata in codice rosso una 48enne di Pescara

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Pescara. Due vetture, una Jeep Renegade e una Bmw Serie 5 si sono scontrate all'incrocio fra via Monte Camcia e via del Circuito. La Jeep, guidata da una donna di 48 anni di Pescara, si è ribaltata finendo al centro della carreggiata a causa del forte impatto con l'altro veicolo, guidato da un 27enne. La Jeep proveniva da via Monte Siella in direzione via Monte Camicia, attraversando via del Circuito.

La donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale da un'ambulanza del 118. Le sue condizioni sarebbero gravi. L'altro conducente, un 27enne, è stato trasportato in ospedale in stato di shock. Sul posto la polizia municipale che ha chiuso al traffico il tratto di via del Circuito fra la rotatoria con via Ferrari e quella della zona Pierangeli. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le auto coinvolte estraendo la donna dalle lamiere.