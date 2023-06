Incidente in via Conte di Ruvo, scontro tra un'auto e una pattuglia dei carabinieri: bus finisce contro i veicoli in sosta [FOTO]

Incidente stradale e traffico in tilt in via Conte di Ruvo a Pescara nella mattinata di mercoledì 28 giugno.

A scontrarsi sono state un'automobile al volante della quale c'era una donna, e una pattuglia dei carabinieri.

In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto, la vettura stava uscendo da piazza Alessandrini e in quel momento stava transitando lungo la corsia preferenziale la gazzella dei carabinieri, un'Alfa Romeo 159.

Lo scontro tra i due veicoli è stato molto violento tanto che l'auto guidata dalla donna si è girata su stessa. Per fortuna né lei né i militari sono rimasti feriti. Nel frattempo però il traffico è andato completamente in tilt e un autosnodato della Tua, nel tentativo di superare i veicoli coinvolti nel sinistro è andato a incastrarsi contro le vetture parcheggiate restando incastrato. Numerose le persone accorse in zona per vedere quanto accaduto.