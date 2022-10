Scontro fra due auto nella notte a Montesilvano, una finisce contro un cartello stradale [FOTO]

Incidente stradale a Montesilvano la notte scorsa in via Adige. Due automobili, una Bmw e una Honda Insight ibrida, per circostanze ancora da chiarire, si sono urtate violentemente all'altezza dell'incrocio con la strada parco. La Honda, con targa belga, stava procedendo da Pescara verso Montesilvano e si è prima scontrata con l'altro veicolo per poi finire la sua corsa contro un cartello stradale. I due occupanti delle auto sono usciti illesi e sono stati visitati dal personale della misericordia di Pescara senza necessità di essere ospedalizzati. Sul posto i carabinieri che si sono occupati dei rilievi.