Violento scontro tra veicoli, due feriti: intervengono i vigili del fuoco e l'eliambulanza [FOTO]

Un violento scontro tra due mezzi si è verificato ieri a Città Sant'Angelo, più precisamente in via Fonte di Moro. La strada è rimasta chiusa per un paio d'ore al fine di consentire le operazioni di soccorso, rivelatesi particolarmente complesse tanto che si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza.

I due veicoli coinvolti nell'incidente sono un autocarro, che procedeva dalla strada Lungofino in direzione di Congiunti, e una Peugeot 206 che invece viaggiava nel senso opposto di marcia. Secondo quanto rilevato l'auto, dopo il ponte sul fiume Fino, nell'affrontare una semicurva a destra ha perso il controllo andando a sbattere contro il muro in cemento armato sulla sua sinistra e, successivamente, impattando con l'autocarro che sopraggiungeva in quel momento.

A causa del sinistro sono rimaste ferite due persone: una donna, che era a bordo dell'autocarro, e il conducente della Peugeot. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, non prima di essere liberati dai vigili del fuoco perché, a causa dell'urto, erano rimasti incastrati nei rispettivi abitacoli. L'uomo alla guida dell'autocarro è invece rimasto illeso. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale per regolare il traffico.